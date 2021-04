Coronavirus, impennata dei decessi in Lombardia: 127 in 24 ore. Aumentano i ricoveri giornalieri in terapia intensiva

Il bollettino del 1° aprile

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 4.483 nuovi positivi al Coronavirus (ieri 3.943) e 127 decessi (ieri 100). I ricoverati con sintomi sono 6.823, di cui 860 in terapia intensiva (ieri 863) e 88.251 in isolamento domiciliare. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 63, in aumento rispetto ai 54 di mercoledì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 739.967, quello delle vittime arriva a 30.862. Il bollettino di giovedì 1° aprile registra un tasso di positività del 7,6% (ieri era al 6,9%), con un totale di 58.888 tamponi effettuati (ieri 56.747).

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano : 1.085 di cui 435 a Milano città ;

: 1.085 di cui 435 a ; Bergamo : 427

: 427 Brescia : 613

: 613 Como : 421

: 421 Cremona : 168

: 168 Lecco : 154

: 154 Lodi : 71

: 71 Mantova : 203

: 203 Monza e Brianza : 458

e : 458 Pavia : 205

: 205 Sondrio : 74

: 74 Varese: 501

