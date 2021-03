Coronavirus, in Lombardia aumentano i decessi: 100 in 24 ore. In lieve calo il tasso di positività: ora è al 6,9%

Il bollettino del 31 marzo

REGIONE LOMBARDIA | Coronavirus, il bollettino del 31 marzo 2021

Il bollettino giornaliero sui dati Covid in Lombardia registra un numero di ricoveri in terapia intensiva pari a 863 persone, un’unità in più rispetto al monitoraggio di ieri, 30 marzo. Scende il dato dei ricoveri ordinari: 7.033, -76 (7.109 ieri). Sul fronte dei decessi si segnala un ulteriore aumento: +100 nuove morti rispetto ai +85 di ieri, +88 di due giorni fa. Il totale delle vittime da inizio pandemia su territorio regionale è arrivato a 30.735. I nuovi positivi sono 3.943 (ieri 3.271) con un numero di tamponi eseguiti in 24 ore pari a 56.747 (44.289 ieri). Il tasso di positività è pari a 6,9% (ieri 7,3%). Sale a 608.894 il totale dei guariti e dei dimessi, +4.510.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano : 981, di cui 393 a Milano città

: 981, di cui 393 a Bergamo : 241

: 241 Brescia : 570

: 570 Como : 206

: 206 Cremona : 212

: 212 Lecco : 171

: 171 Lodi : 94

: 94 Mantova : 243

: 243 Monza e Brianza : 467

e : 467 Pavia : 203

: 203 Sondrio : 75

: 75 Varese: 388

Leggi anche: