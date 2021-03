Coronavirus, in Lombardia 88 morti nelle ultime 24 ore. Forte calo dei nuovi ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 29 marzo

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 1.793 nuovi positivi al Coronavirus (ieri 3.520) e 88 morti (ieri 75). I ricoverati sono 7.864, di cui 870 in terapia intensiva (ieri 868) e 6.994 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 22, in forte calo rispetto ai 53 di domenica. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 728.270, quello delle vittime arriva a 30.550. Il bollettino di lunedì 29 marzo registra un tasso di positività dell’8,4% (ieri era all’8,1%), con un totale di 21.137 tamponi effettuati (ieri 43.334).

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano : 608, di cui 245 a Milano città

: 608, di cui 245 a Bergamo : 170

: 170 Brescia : 346

: 346 Como : 40

: 40 Cremona : 72

: 72 Lecco : 48

: 48 Lodi : 12

: 12 Mantova : 57

: 57 Monza e Brianza : 226

e : 226 Pavia : 41

: 41 Sondrio : 40

: 40 Varese: 83

