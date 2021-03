Coronavirus, in Lombardia 75 morti nelle ultime 24 ore. Salgono i nuovi ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 28 marzo

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 3.520 nuovi positivi al Coronavirus (ieri 4.884) e 75 morti (ieri 102). I ricoverati sono 7.937, di cui 868 in terapia intensiva (ieri 852) e 7.069 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 53, in crescita rispetto ai 46 di sabato. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 726.477, quello delle vittime arriva a 30.462. Il bollettino di domenica 28 marzo registra un tasso di positività dell’8,1% (ieri era all’8%), con un totale di 43.334 tamponi effettuati (ieri 61.469).

