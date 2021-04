Giordania, 20 arresti per il complotto a corte. Ai domiciliari il fratellastro del re (ma Amman nega)

Venti personaggi eccellenti sono stati arrestati in Giordania per un sospetto «complotto» contro il re Abdallah II. Tra i fermati ci sarebbe anche il fratellastro del monarca, il principe Hamzah bin Hussein, anche se Amman, pur confermandone il coinvolgimento, nega il suo arresto. In un video fatto avere alla Bbc dal suo avvocato, però, bin Hussein afferma di essere ai domiciliari, pur non essendo «lui il responsabile del crollo della governance, della corruzione e dell’incompetenza che è prevalsa nel governo negli ultimi 15-20 anni e che ha portato al malcontento». «Siamo al punto in cui – ha detto il legale – nessuno è in grado di parlare o esprimere opinioni su qualsiasi cosa senza essere vittima di bullismo, arrestato, molestato e minacciato».

Gli arresti

Gli arresti sono stati motivati da Amman con «ragioni di sicurezza» rilevati dopo «un attento monitoraggio». La vicenda è stata definita dalle autorità una «minaccia alla stabilità del Paese». Tra i coinvolti negli arresti figurano anche Sharif Hassan Bin Zaid e Basem Ibrahim Awadallah, due alti funzionari legati alla Casa reale. Quest’ultimo è stato a lungo confidente di re Abdallah, nonché ministro delle finanze dopo aver ricoperto il ruolo di capo ufficio della Casa reale.

Il nome di maggior peso, tuttavia, è sicuramente quello di Hamzah bin Hussein: non si sa ancora a quale titolo sia stato chiamato in causa, visto che le autorità stesse negano il suo arresto. Il capo di stato maggiore giordano, il generale Yousef al Huneiti, ha fatto sapere tuttavia che ad Hamzah è stato intimato di «astenersi da spostamenti e da altre attività che potrebbero essere sfruttate per destabilizzare il regno hashemita». Il Jerusalem Post ha scritto che tra i venti arrestati ci sono anche uomini vicini all’ex Principe della corona – Hamzah – incluso il direttore del suo ufficio Yasser Sulieman al-Majali.

Immagine di copertina: Ansa

Leggi anche: