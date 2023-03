Celebrate con gran sfarzo le nozze della principessa Iman di Giordania – Il video

Il primo royal wedding dell’anno è stato celebrato. Una cerimonia sforzosa e veloce ha unito in matrimonio la principessa Iman bint Abdullah, secondogenita di Rania e di re Abdullah II di Giordania con il suo compagno Jameel Alexander Thermiotis, managing partner venezuelano di un importante fondo di venture capital con sede a New York. La cerimonia, mandata in onda sulla tv di Stato e celebrata nel Palazzo reale di Amman, è iniziata alle sei del pomeriggio, quando Iman ha fatto il suo ingresso accompagnata dal fratello Hussein. Per l’occasione, la regina Rania di Giordania ha postato sul suo canale Instagram un post di auguri dedicato alla figlia, convolata a nozze: «Iman, prego che il prossimo capitolo della tua vita ti porti tanta gioia, amore e risate quante ne hai portate a noi nel corso degli anni. Congratulazioni agli sposi!», si legge nel post. Quattro giorni fa, sempre sui social, Rania di Giordania aveva postato le immagini dell’henna party – simile alla nostra festa di addio al nubilato – della principessa, dove erano presenti rigorosamente solo donne della famiglia e le amiche della futura sposa.

