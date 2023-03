L’addio al nubilato della principessa Iman di Giordania – Il video

La regina Rania di Giordania ha postato l’8 marzo sul suo account ufficiale Instagram le immagini dell’ «henna party» – simile alla nostra festa di addio al nubilato- della principessa Iman, secondogenita della coppia reale. Alla festa erano presenti rigorosamente solo donne della famiglia e le amiche della futura sposa. Iman di Giordania, 25 anni, domenica sposerà con una cerimonia ancora più sfarzosa il venezuelano Jameel Alexander Thermiotis, managing partner di un importante fondo di venture capital con sede a New York, con cui aveva già celebrato il fidanzamento ufficiale nel mese di luglio dell’anno scorso. Accompagnando il video la 51 enne regina madre della sposa ha scritto: «Fra meno di una settimana, a Dio piacendo, ti vedrò come una sposa.Ti affido nel nome di Dio, Iman, il basilico della casa. Che Dio ti aiuti e illumini il tuo cammino». E nel discorso agli invitati per la festa, Rania ha raccontato: «La prima volta che ho tenuto in braccio la mia bambina, ho capito che la mia vita non sarebbe più stata la stessa. Fra poco sarà una sposa». Poi la regina si è rivolta alla figlia: «Mia preziosa Iman, sono così felice per te e così orgogliosa di tutto ciò che sei».

