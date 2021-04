Palermo, un tir finisce in bilico sopra i tetti. Sei famiglie evacuate dalle loro case – Il video

Questa mattina a Caccamo, in provincia di Palermo, intorno alle 8.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere un camion rimasto in bilico sul tetto di alcuni magazzini. Giunti sul posto, i pompieri sono intervenuti mettendo in sicurezza la zona e facendo evacuare sei famiglie dalle loro abitazioni. Le cause dietro l’incidente sono ancora in corso di verifica, ma sembrerebbero legate alla rottura del sistema frenante del tir. «Abbiamo sentito un boato, come un grosso tuono», hanno raccontato alcuni testimoni che abitano nella zona. «Una volta allertati, i carabinieri ci hanno invitato a uscire fuori perché il mezzo poteva cadere e finire sulla palazzina. Siamo usciti di corsa. Siamo molto spaventati. Questa mattinata non la dimenticheremo». Dopo alcune ore, Vigili sono riusciti a disincagliare il veicolo pesante intorno all’ora di pranzo, grazie all’utilizzo di una gru. I residenti dei palazzi sfollati nei dintorni sono rientrati nelle proprie case.

Video: Ansa

