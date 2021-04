Tensione tra i lavoratori di Alitalia e la polizia: gli agenti caricano i manifestanti diretti a Palazzo Chigi – Il video

Attimi di tensione in occasione del corteo dei dipendenti di Alitalia a Roma. La mobilitazione dei lavoratori è stata organizzata dall’Unione Sindacati di Base e hanno aderito anche Atitech Napoli, Tirrenia e delegazioni di ferrovieri e operai delle acciaierie di Terni, Piombino e Livorno. Durante il corteo, la folla ha provato a raggiungere Palazzo Chigi e la polizia in assetto antisommossa ha caricato alcuni manifestanti. Nei momenti successivi agli scontri, una delegazione del corteo ha trattato e dialogato con i dirigenti della polizia per cercare di riportare la calma.

