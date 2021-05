Un’altra tragedia sul lavoro: a Varese un operaio muore schiacciato da un tornio meccanico

A distanza di soli due giorni dalla tragedia che ha visto Luana D’Orazio morire intrappolata nel macchinario dell’azienda tessile in cui era impiegata, arriva la notizia di un’altra vittima sul lavoro. È successo a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove un operaio 49enne è rimasto schiacciato da un tornio meccanico nell’azienda in cui lavorava. L’incidente è accaduto intorno alle 9.40: l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano, ma è deceduto poco dopo.

Il Senato ricorda Luana D’Orazio

Una realtà tragica quella dei decessi sul posto di lavoro che in Italia non smette di mietere vittime. Di oggi al Senato la commemorazione per Luana D’Orazio, la giovane mamma di un bambino di 5 anni, strappata alla vita lo scorso 3 maggio. «Invito l’Aula ad osservare un minuto di silenzio per unirci al dolore della famiglia di Luana D’Orazio» ha detto la presidente di turno Anna Rossomando, «una giovane lavoratrice mancata tragicamente mentre lavorava e per sottolineare l’impegno del Parlamento oggi e sempre per la tutela della sicurezza e della dignità del lavoro».

