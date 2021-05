Rula Jebreal rifiuta l’invito di Propaganda live a poche ore dal programma: «7 ospiti… unica donna. Come mai?»

La giornalista Rula Jebreal non parteciperà alla trasmissione di La7 Propaganda Live. L’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram dalla stessa giornalista che, dopo aver accettato in un primo momento l’invito, ha deciso poi di rifiutarlo una volta resa nota la lista dei sette ospiti. Tra questi, fa notare la 46enne reporter palestinese, naturalizzata italiana, lei sarebbe stata l’unica donna.

«7 ospiti …. solo una donna! Come mai?? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità & l’inclusione», ha commentato Jebreal su Instagram. Una rinuncia che la giornalista ha spiegato anche tramite il suo profilo Twitter: «Le mie parole al festival di Sanremo e il mio impegno per la parità e l’inclusione sono principi morali che guidano la mia vita – scrive Jebreal – Non sono solo parole, sono scelte! La sottorappresentazione femminile nei media italiani è parte centrale del problema».



