Khaby Lame supera anche il profilo ufficiale di TikTok. Il social si congratula: «Questa è la tua app»

Top 5. Khaby Lame continua a muoversi verso il record dell’account TikTok più seguito al mondo. Nato in Senegal, vissuto a Chivasso, da due mesi questo ragazzo di 21 anni ha conquistato l’algoritmo di TikTok cominciando una cavalcata che l’ha portato ad avere 58 milioni di follower. L’assalto a Charli D’Amelio e ai suoi 116 milioni di follower è ancora lontano ma intanto un traguardo è stato raggiunto. Khaby non sarà ancora il più seguito di TikTok ma al momento è più seguito di TikTok. Due giorni fa ha superato infatti l’account ufficiale della piattaforma, staccato a 53 milioni di follower. Da segnalare il fair play con cui il colosso cinese ha preso la sconfitta. Sotto il video in cui Khaby segnalava il sorpasso, lo staff dell’account ha risposto: «È la tua app. Noi stavamo solo scrollando». Per gli amanti delle classifiche, ora Khaby ha superato l’account di Will Smith ed è a un passo da quello di Zach King, un prestigiatore digitale che con le sue capacità di montaggio è in grado di trasformare semplici video in spettacoli di magia. Lui è a 59,9 milioni di follower.

YouTube | I video di Khaby Lame più virali nel mese di aprile

Prima di raggiungere Regina Charli mancano altre due influencer: Bella Poarch e Addison Rae. Rispettivamente 68 e 80 milioni di follower. Entrambe statunitensi. Bella ha anche il primato del video di TikTok con più like di sempre. Il suo lyp sinc di Soph Aspin Send pubblicato nell’agosto 2020 ha totalizzato 49 milioni di like. Il video con più like di Khaby Lame è invece dell’aprile 2021 e fa parte di quei video che lo hanno fatto virale. In una sequenza riprodotta 239 milioni di volte e con 34 milioni di like, Khaby prende in giro un video che mostra una tecnica inutilmente complessa per sbucciare una banana.

TIKTOK | La risposta di TikTok a Khaby Lame

Il re dell’algoritmo

Certo. Lo abbiamo già imparato con gli altri social. Gli algoritmi sono fondamentali. Sono le formule (matematiche, non magiche) che cercano di indovinare i nostri gusti, quelle che ci presentano sullo schermo dello smartphone i contenuti che guardiamo, commentiamo e condividiamo. Su TikTok il ruolo di questi algoritmi è ancora più importante. Qui infatti la sezione Per Te è fondamentale per scoprire nuovi profili e nuovi trend e l’algoritmo (ovviamente segreto) funziona abbastanza bene da permettere a chi ci passa di scrollare decine di volte prima di staccarsi dello schermo. Ed è proprio grazie questa sezione che profili come quello di Khaby possono crescere a una velocità sconosciuta in altre piattaforme.

YouTube | I TikTok di Bella Poarch. Le espressioni del suo volto sono diventate le più virali sulla piattaforma

