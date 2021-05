Cristoforetti torna nello Spazio: sarà la prima donna europea a capo della Stazione Spaziale. Volerà con SpaceX

L’astronauta italiana Samantha Cristoforetti si prepara ad andare in orbita. Il prossimo anno, nel 2022, Cristoforetti sarà la prima donna europea – e terza al mondo dopo due americane – a ricoprire l’incarico di comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il lancio, di cui non si conosce ancora la data, avverrà dagli Stati Uniti con la navicella Crew Dragon di SpaceX, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk. Il lancio avverrà dalla stazione della Florida insieme agli astronauti della Nasa Kjell Lindgren e Bob Hines. «Tornare alla Stazione Spaziale Internazionale per rappresentare l’Europa è di per sé un onore», ha detto Cristoforetti. Nel 2022, l’astronauta italiana sarà il quinto comandante della Stazione Spaziale Internazionale appartenente all’Esa.

«Sono onorata della mia nomina alla posizione di comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello Spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita». Josef Aschbacher, direttore Generale dell’Esa, ha dichiarato: «La nomina di Samantha al ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale è un’ispirazione per un’intera generazione che sta attualmente facendo domanda per unirsi al corpo degli astronauti dell’Esa. Non vedo l’ora di incontrare i candidati finali e colgo l’occasione per incoraggiare ancora una volta le donne a candidarsi».

