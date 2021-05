La storia di Bunny, il cane che comunica con gli umani usando una tavola armonica – Il video

Un tappeto, qualche decina di pulsanti e tanta pratica. Così Bunny, un cane pastore di due anni, «ora può pronunciare 92 parole». A raccontare la sua storia è la donna che l’ha adottato, Alexis Devine, artista e designer di gioielli. Vive con lui a Tacoma, nello Stato di Washington. Devine ha lavorato con lui finché non è riuscito a usare i pulsanti sulla sua tavola armonica per formare frasi composte fino a quattro parole. Frasi che possono essere delle richieste, ma anche domande o risposte. Le sue capacità l’hanno reso una celebrità dei social: su TikTok ha 6,6 milioni di follower, su Instagram oltre 818 mila.

Come è possibile? La tecnica utilizzata da Devine era stata sperimentata dalla logopedista Christina Hunger con la sua Stella. Attraverso sempre una tavola armonica composta da pulsanti, il cane riusciva a comunicare in inglese con Hunger componendo frasi semplici. I due casi – quelli di Bunny e Stella – sono allo studio di Federico Rossano, direttore del Comparative Cognition Lab dell’Uc di San Diego, che ha iniziato a ricercare con i membri del suo dipartimento sul fatto che gli animali non umani siano o meno in grado di comunicare con noi attraverso il linguaggio verbale. Attualmente i loro studi coinvolgono oltre 700 partecipanti, inclusi cani, gatti e cavalli.

