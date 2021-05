Svolta contro il cancro, testato con successo un farmaco che uccide le cellule tumorali dall’interno senza danneggiare i tessuti sani

Dalla Scozia arrivano buone notizie nella ricerca contro il cancro. I ricercatori dell’Università di Edimburgo sono riusciti a combinare una minuscola molecola cancerogena, SeNBD, con un composto alimentare chimico che induce le cellule maligne a ingerirlo. Le cellule vengono quindi indebolite e poi distrutte. Lo studio sperimentale peer-reviewed è stato condotto su zebrafish e cellule umane, ma i ricercatori hanno osservato che sono necessari ulteriori studi per confermare se si tratti di un metodo rapido e sicuro per il trattamento del cancro nell’uomo. Le cellule cancerose, hanno spiegato i ricercatori dell’università scozzese, sono «avide» e hanno bisogno di consumare elevate quantità di cibo per produrre energia. La cellula SeNBD viene accoppiata con un composto alimentare chimico. Quest’ultimo, agendo come un «cavallo di Troia», così come rinominato dagli scienziati, inizia a divorare le cellule tumorali dall’interno.

«Questa ricerca rappresenta un importante progresso nella progettazione di nuove terapie che possono essere semplicemente attivate dall’irradiazione della luce, che è generalmente molto sicura», ha commentato il ricercatore capo del progetto, Marc Vendrell. Nel prendere in considerazione il trattamento, un chirurgo potrà quindi decidere con precisione quando attivare il farmaco, riducendo le possibilità che distrugga i tessuti sani ed evitando effetti collaterali come la caduta dei capelli causata da altri agenti antitumorali, come ha fatto sapere l’università.

