Strage del Mottarone, le immagini della TV tedesca con i forchettoni inseriti nel 2014 sono le stesse scovate da Open

In un servizio della televisione tedesca ZDF vengono mostrate alcune immagini e filmati realizzati nel 2014 da un video amatore svizzero, tale Michael Meier, dove risultano visibili i forchettoni installati nella funivia del Mottarone nonostante fossero a bordo dei passeggeri. Il video amatore svizzero risulta essere lo stesso utente ATV del forum tedesco Alagna-freeride.com & Sommerschi.com che aveva postato le foto riportate da Open lo scorso 29 maggio.

La foto del 2014 della funivia con i dettagli dei forchettoni. Screenshot da ZDF.

Come sappiamo che si tratta della stessa persona? L’utente ATV pubblica nel forum alcuni link dei video Youtube che avrebbe fatto della funivia, pubblicati nel suo canale chiamato Stahlseil. In un video pubblicato dalla pagina Facebook Skilift Chuderhüsi viene ringraziato proprio Michael Meier, titolare del sito Stahlseil.ch. Nel canale YouTube omonimo Stahlseil troviamo nella descrizione di un video, pubblicato il primo giugno, che rimanda a un archivio fotografico su Google Drive dal quale è possibile scaricare le stesse foto mostrate nel servizio di ZDF.

Una delle foto dell’archivio fotografico di Michael Meier

Nell’archivio fotografico non troviamo solo le le foto originali suddivise per anno (2014, 2016 e 2018), ma anche alcune analisi dello stesso Meier come la seguente del 2014:

In un video, pubblicato sempre nel canale di Meier, si noterebbero i forchettoni installati nella cabina con a bordo dei passeggeri (minuto 21:30).

Dalle immagini ad alta risoluzione presenti nel Google Drive è possibile ricavare la data esatta del loro scatto. La seguente foto, una di quelle analizzate da Meier durante il servizio della TV tedesca e pubblicata nel forum lo scorso 25 maggio, risale al 6 gennaio 2014. La stessa data citata nel video caricato il 9 gennaio 2014 nel canale Youtube Stahlseil.

Ecco un’altra immagine riportata dalla TV tedesca, scattata lo stesso pomeriggio del 6 gennaio 2014 da Meier:

Secondo quanto si apprende dalla TV tedesca ZDF, le immagini prodotte da lavoro del video amatore Michael Meier sono già in possesso della Procura della Repubblica italiana.

Leggi anche: