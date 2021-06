Sparatoria a Ibiza, un italiano ricercato dalla polizia spagnola: l’agguato alla festa dopo una lite con due connazionali. Grave un 28enne

Uno dei due ragazzi italiani ricoverati a Ibiza, dopo essere rimasti feriti in una sparatoria scoppiata questa notte durante una festa sull’isola, è stato sottoposto a un intervento d’urgenza durato circa sei ore: si tratta del giovane 28enne. L’altro, 35 anni, invece ha solo ferite lievi. La notizia è stata riportata dai media spagnoli, che citano un comunicato della clinica in cui è ricoverato, la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. I medici hanno riscontrato sul giovane tre ferite d’arma da fuoco alla testa e tre alla gamba destra, secondo la nota. Il ragazzo rimane in condizioni critiche.

La vicenda

Dalle prime indagini non è risultato chiaro se le persone coinvolte vivessero a Ibiza o fossero turisti. La villa in cui si teneva la festa era stata affittata. Il 28enne rimasto gravemente ferito è l’organizzatore della festa, mentre l’aggressore è un italiano di 33 anni, attualmente ricercato. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, quest’ultimo avrebbe fatto irruzione nella festa, accompagnato da una o due persone, prima di aprire il fuoco e allontanarsi in auto dopo aver sparato. Secondo la Guardia Civil, sta prendendo corpo l’ipotesi che il movente sia una lite per futili motivi. Al momento non sono stati effettuati arresti.

