Michele Merlo, speranze ridotte al minimo per il cantante 28enne colpito da emorragia cerebrale

Le speranze per una ripresa di Michele Merlo sono ridotte al minimo, «al lumicino», come ha raccontato il padre in queste ultime ore, dopo che il cantante è stato ricoverato in gravissime condizioni a Bologna per un’emorragia cerebrale causata da leucemia fulminante. Il ragazzo, 28enne, è stato sottoposto a un intervento chirurgico all’Ospedale Maggiore nella notte tra giovedì e venerdì scorso e «ora è in coma farmacologico». Il ricovero di Merlo era stato preceduto, pochi giorni fa, da un post sul suo profilo Instagram: «Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?». Conosciuto come Mike Bird, Merlo è stato concorrente di X Factor e allievo nel talent Amici di Maria De Filippi nel 2017. In queste ore sono numerosi i messaggi di incoraggiamento che in queste ore si accumulano sui social. A cominciare dai colleghi, come Emma Marrone che su Twitter ha scritto: «Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!», passando per Ermal Meta, giurato di quella edizione, Francesco Facchinetti e Aka7even.

