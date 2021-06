Omicidio Saman, il giorno della possibile svolta nelle ricerche: oggi l’interrogatorio in carcere del cugino

Potrebbe essere il giorno della svolta per le ricerche del corpo di Saman Abbas. Questa mattina alle 9 la pm Laura Galli interrogherà in videoconferenza il cugino della 18enne pakistana scomparsa dal 1 maggio scorso, Ikram Ijaz. Il 29enne da ieri è in Italia, dopo essere stato consegnato ai carabinieri dalla polizia francese, che lo aveva arrestato a Nimes prima che scappasse in Spagna, dove probabilmente avrebbe trovato rifugio nella rete di famigliari e conoscenti connazionali. Ieri pomeriggio Ijaz ha incontrato il suo avvocato, Luigi Scarcella, per oltre sei ore. Un lungo colloquio di preparazione al faccia a faccia con gli inquirenti che non ha ancora sciolto le incognite su quanto sarà disposto a collaborare con le indagini. Come riporta il Quotidiano nazionale, il legale di Ijaz non esclude ancora che il 29enne possa avvalersi della facoltà di non rispondere. «È provato, ma sta bene» ha detto il suo legale.

È però proprio dal cugino che possono arrivare le indicazioni preziose per ridurre l’area di ricerca su cui da giorni si stanno concentrando i carabinieri, armati di elettromagnetometro e cani molecolari. Il 29enne pakistano è uno dei tre apparsi nel video del 29 aprile, dove si vedono lui assieme a suo zio, per la procura l’esecutore materiale dell’omicidio, e un altro cugino dirigersi verso il campo alle spalle dell’azienda agricola con un piede di porco, pale e secchi. Ijaz dovrebbe conoscere perfettamente il punto in cui la salma di Saman è stata seppellita, secondo le ipotesi della procura. Un aiuto prezioso, dopo che fino a ieri le ricerche hanno fatto emergere solo dei punti circoscritti in cui sono state rilevate delle anomalie nel terreno.

