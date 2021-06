Euro 2020, Belgio con il fiato sospeso: Hazard e De Bruyne non si allenano, restano in dubbio per il match con l’Italia

Kevin De Bruyne ed Eden Hazard non si sono ancora ristabiliti dopo gli infortuni rimediati contro il Portogallo nella gara degli ottavi di Euro 2020. Le due stelle del Belgio hanno saltato la seduta di allenamento casalinga in programma nel pomeriggio di oggi, 30 giugno, a Tubize, vicino Waterloo, dove i Diavoli rossi stanno preparando la sfida di venerdì prossimo contro gli Azzurri. Hazard e De Bruyne restano dunque in forte dubbio in vista della gara contro la Nazionale italiana a Monaco. Nelle ultime ore, in particolare, le condizioni di De Bruyne erano apparse meno gravi rispetto a quelle del compagno di squadra Hazard. Il giocatore del Manchester City ha rimediato una distorsione contro i lusitani. Per risolvere i suoi problemi fisici lo staff medico sta valutando l’iniezione di medicinali utili a farlo scendere in campo. L’ala del Real Madrid, reduce da una stagione costellata dagli infortuni, deve fare i conti con un affaticamento muscolare al bicipite femorale.

