Euro 2020, sarà il Belgio a sfidare l’Italia ai quarti: battuto il Portogallo di Ronaldo 1 a 0

Toccherà al Belgio sfidare l’Italia nei quarti degli Europei 2020. La sfida tra la nazionale di Hazard e quella di Cristiano Ronaldo a Siviglia, giocata stasera 27 giugno, ha decretato il vincitore (che sarebbe stato in ogni caso ostico) che aspetterà gli azzurri il 2 luglio all’Allianz Arena di Monaco. Il Belgio ha chiuso 1 a 0 con il gol di Thorgan Hazard al 45esimo, nonostante gli sforzi del Portogallo che ha combattuto fino alla fine almeno per l’uno pari. Il Belgio non perde da 13 partite e porta a casa almeno un goal da 34 match.

I precedenti

Come ricordato in precedenza da Open, dei 18 precedenti tra le due squadre, il Portogallo ha vinto sei partite, il Belgio cinque (7 i pareggi). In termini di gol segnati, il Belgio è ora avanti 23 a 21. L’ultimo confronto è lo 0-0 del giugno 2018.

Immagine di copertina: EPA/Jose Manuel Vidal / POOL

