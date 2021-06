Euro 2020, il clamoroso autogol del portiere Simon durante l’ottavo tra Croazia e Spagna – Il video

Errore clamoroso allo stadio Parken di Copenaghen, dove si sta giocando il match valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020 tra Croazia e Spagna. La squadra capitanata da Luka Modric è passata in vantaggio dopo una papera del portiere iberico Unai Simón. L’estremo difensore delle Furie Rosse, infatti, non ha controllato il retro passaggio fornitogli dal compagno di squadra Pedri, mandando in vantaggio i croati. Il portiere dell’Athletic Bilbao, che ha preso il posto dell’infortunato De Gea, si è reso così protagonista della nona autorete in questa edizione del torneo.

Video: Twitter/@ss4yoo

