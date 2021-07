As Roma, Mourinho: «Non merito l’affetto dei tifosi, devo ancora vincere» – Il video

«Non credo di meritare il modo in cui sono stato accolto perché non ho fatto nulla per loro. C’è ancora più responsabilità sulle mie spalle». Queste le parole di Mourinho all’arrivo a Trigoria. «Vogliamo fare una Roma di successo e sostenibile – ha detto l’allenatore portoghese in un’intervista al sito del club giallorosso -. Dopo il primo colloquio con la dirigenza ho subito avuto la sensazione che non fosse il mio progetto, quello di Pinto o dei Friedkin, ma il progetto della Roma».

Mourinho si è detto «contento, emozionato e grato» per il calore dei tifosi. Sulle sue ambizioni e sulla società, invece, ha detto: «Vogliamo fare una Roma di successo, ma vogliamo un futuro di vittorie, non un momento isolato di successo. Vogliamo fare qualcosa di sostenibile e io sono pronto per questo. Ne sono entusiasta». E infine: «Sono pronto ad accelerare il processo, ovviamente so che quello che stiamo facendo è per un domani, ma non è nella mia natura aspettare troppo a lungo per l’arrivo di quel futuro sorridente. Quindi voglio provare ad accelerare il processo».

Foto in copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Video di Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

Leggi anche: