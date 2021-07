Vaticano, il cardinale Becciu va a processo per l’affare dell’immobile a Londra. Con lui altri nove tra prelati e funzionari

Dieci persone e quattro società dovranno presentarsi davanti ai giudici del Vaticano per difendersi da diversi reati legati all’acquisto del palazzo di Sloane Avenue, a Londra, e ad altre manovre che «hanno generato consistenti perdite per le finanze» della Santa Sede. Nel bollettino ufficiale della stampa pontificia, si legge che il presidente del Tribunale vaticano ha disposto la citazione in giudizio – la cui prima udienza è prevista il prossimo 27 luglio – anche per il cardinale Giovanni Angelo Becciu. L’illustre porporato, caduto in disgrazia in seguito a vari guai giudiziari, dovrà rispondere delle accuse di «peculato, abuso di ufficio e di subornazione». Insieme a lui, a fine mese, dovranno presentarsi a processo altri membri del personale ecclesiastico e laico, broker attivi nel mondo della finanza internazionale e quattro società. Al monsignor Mauro Carlino, ad esempio, sono contestati i reati di estorsione e abuso di ufficio. La collaboratrice di Becciu, Cecilia Marogna, è accusata invece di peculato. Dovranno rispondere per il reato di truffa, oltre ad altri capi di imputazione, Enrico Crasso, Raffaele Mincione, Nicola Squillace, Fabrizio Tirabassi e Gianluigi Torzi. A René Brülhart, invece, è contestato soltanto l’abuso di ufficio, mentre l’unico imputato per violazione del segreto di ufficio risulta essere Tommaso Di Ruzza.

