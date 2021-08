Tokyo 2020, alla fine arriva anche la 40esima medaglia: bronzo nella ginnastica ritmica

La nazionale azzurra di ginnastica ritmica ha conquistato una medaglia di bronzo nella finale a otto squadre dei Giochi Olimpici di Tokyo. Il quintetto, formato da Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea e Martina Centofanti, si è posizionato dietro alla Bulgaria e alla Russia con il punteggio di 87.700. Per le azzurre è una grande rivincita dopo il quarto posto di Rio 2016. Un podio che regala all’Italia anche la quarantesima medaglia di queste Olimpiadi e un altro record per la spedizione azzurra che per la prima volta è andata a medaglia per 16 giorni consecutivi.

La premiazione

Cinque anni di lavoro, 4+1 a causa della pandemia. Le lacrime, la commozione, e un podio che per le azzurre è storico. Con incredulità il quintetto della nazionale di ginnastica ritmica si è messo al collo una medaglia a cui, forse, non credevano nemmeno loro. Ma la prova delle atlete italiane è stata eccezionale. Un riconoscimento dopo anni di duro lavoro per un movimento in cui l’Italia è tra le migliori interpreti a livello mondiale.

