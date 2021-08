Afghanistan, i Talebani entrano a Jalalabad, ora manca solo Kabul – Il video

I Talebani sono entrati a Jalalabad, capitale della provincia afghana di Nangarhar. E ora la capitale Kabul è sempre più isolata. Su Twitter sono stati pubblicati foto e video che mostrano gli “studenti di religione” nell’ufficio del governatore e nel quartier generale della polizia. Il Washington Post scrive che la città si è arresa ai Talebani senza combattere: i capi tribù hanno concluso le trattative con gli insorti per la resa. La conquista di Jalalabad consente ai talebani il controllo delle arterie stradali che collegano l’Afghanistan al Pakistan. «Ci siamo svegliati questa mattina – ha detto il residente Ahmad Wali ad Afp – con le bandiere bianche dei talebani che sventolavano in tutta la città».

I Talebani entrano a Jalalabad

Zabihullah Mujahid, il portavoce dei guerriglieri, ha affermato in una serie di tweet che i miliziani hanno preso le sedi delle autorità provinciali e il quartier generale delle forze di sicurezza. Altre due città sono cadute: Ghani Khel e Surkhrud, anch’esse nella provincia di Nangarhar. In tutti e tre i centri i guerriglieri, afferma il loro portavoce, non hanno incontrato resistenza.

Ieri il signore della guerra afghano Abdur Rashid Dostum e Ata Muhammad Noor, leader di Jamiat-e Islami, entrambi nemici giurati dei Talebani che avrebbero dovuto difendere la città settentrionale di Mazar-i-Sharif, caduta oggi nelle mani degli insorti, sono fuggiti dall’Afghanistan e si trovano ora in un luogo sicuro: lo scrive lo stesso Noor sul proprio account Twitter. Il leader scrive che per un complotto vile le armi e gli altri equipaggiamenti della sua milizia e dell’esercito sono stati consegnati ai talebani: «Avevano orchestrato il piano per intrappolare il Maresciallo Dostum e me. ma non ha funzionato». Nel messaggio si dice che loro due e altri membri della leadership della provincia di Balkh, di cui Mazar-i-Sharif è il capoluogo, si trovano in un posto sicuro.

