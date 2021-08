Talebani alle porte di Kabul: «Oggi un grande annuncio». Scene di fuga all’ambasciata Usa: parte la distruzione dei documenti

L’ordine: lo staff diplomatico deve far sparire tutto il materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di propaganda. Intanto gli “studenti di religione” sono vicini alla Capitale

L’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul in Afghanistan ha dato ordine di distruggere i documenti «sensibili» e tutto il materiale che «potrebbe essere utilizzato a fini di propaganda». Lo fa sapere la Cnn, che cita un avviso della direzione inviato già da venerdì al personale dopo l’inizio dell’avanzata dei Talebani nel paese. Intanto secondo Nicola Careem della Bbc gli “studenti di religione” sono arrivati a Maidan Shahr, dove sono in corso grandi combattimenti vicino al complesso del governatore. La cittadina è la porta per arrivare nella Capitale e già stamattina potrebbe arrivare l’annuncio della presa della città.

I Talebani alle porte di Kabul

Nel documento lo staff dell’ambasciata afferma che le strutture devono garantire supporto quotidiano all’attività di distruzione dei documenti e invita il personale a «ridurre il quantitativo di materiale sensibile», compresi documenti cartacei e digitali, includendo materiale «con il logo dell’ambasciata o di agenzie, bandiere americane». La nota contiene indicazioni per procedere con la distruzione dei documenti, consigliando l’utilizzo di un inceneritore e un compattatore. Il Dipartimento di Stato ha confermato quella che viene descritta come una procedura standard in riferimento alla riduzione di personale “nelle rappresentanze diplomatiche nel mondo”.

Intanto stanno arrivando a Kabul le truppe statunitensi con il compito di aiutare personale diplomatico e altri americani a lasciare il Paese. Finora più di 250.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case e molti di loro si sono concentrati a Kabul, nei parchi o in alloggi di fortuna. Una fonte diplomatica ha riferito nelle scorse ore alla Cnn di una valutazione dell’intelligence che ha indicato che la capitale afghana potrebbe essere “isolata” dai Talebani entro la settimana e ha sottolineato che questo non significa comunque che gli insorti entreranno nella città. Dopo giorni segnati dall’avanzata dei Talebani, il movimento controlla attualmente la metà dei capoluoghi di provincia dell’Afghanistan.

