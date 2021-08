Entra in chiesa con il motorino durante la messa a Cattolica e sgomma fino all’altare – Il video

Un ragazzo è entrato in motorino all’interno della chiesa di San Pio V a Cattolica nel Riminese e dopo aver attraversato la navata centrale davanti ai fedeli ha sgommato fino all’altare per poi tronare in strada. Il video che ha immortalato l’impresa è finito sul gruppo Facebook Chiacchiere tra Cattolichini mentre la bravata è stata segnalata alle forza dell’ordine. L’episodio risale a venerdì scorso quando, prima delle 8, un motorino ha fatto irruzione all’interno della chiesa, sfruttando la rampa d’ingresso per chi ha difficoltà motorie, con a bordo quello che pare essere un ragazzino – stando alla voce registrata nel filmato in cui non smette di ridacchiare e fare battute – mentre seduti sulle panche, in attesa delle Lodi mattutine, ci sono alcuni anziani, impauriti da quanto sta accadendo. Al momento – sottolinea la stampa locale – non sono state presentate denunce. Il parroco ha comunque segnalato la vicenda ai Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

