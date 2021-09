Mancini bloccato in autostrada, notte da incubo dopo i 5 gol alla Lituania. Lo sfogo: «Porca tr*** vergognatevi» – Il video

«Queste sono le autostrade italiane: arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi». Si sfoga così Roberto Mancini, rimasto bloccato in autostrada a causa della chiusura del tratto che percorreva di ritorno dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove la Nazionale ha battuto per 5 a 0 la Lituania segnando il 37esimo risultato utile consecutivo. A nulla è servita la gioia per il traguardo conquistato dall’Italia: il ct ha comunque espresso il suo malcontento postando una storia dal proprio account Instagram e taggando la stessa Autostrade per l’Italia. Nella clip social si sente il tono arrabbiato dell’allenatore, che pronuncia una parolaccia, «Porca tr***», durante la registrazione del video.

Leggi anche: