Le autostrade allagate in Francia per il maltempo – Il video

Il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin ha annunciato lo stato di calamità naturale nel dipartimento del Gard (sud della Francia) dopo il maltempo che ha colpito la zona nelle ultime ore provocando importanti rovesci e inondazioni. «Una persona viene ancora ricercata» in quanto dispersa, ha spiegato Darmanin da Bernis, dove si è recato in visita. Per oggi sono attese altri forti temporali nel sud del paese. In molti video e foto su Twitter si vede l’autostrada di Bernis allagata per le piogge.

Leggi anche: