Al concerto omaggio per Battiato bordate di fischi per Sgarbi e Albano: «Fascista!». E il critico risponde – Il video

Ieri sera all’Arena di Verona, durante il concerto in omaggio alla memoria di Franco Battiato, Vittorio Sgarbi e Al Bano Carrisi sono stati fischiati dal pubblico. Le manifestazioni di dissenso sono iniziate non appena i due sono saliti sul palco dell’evento “Invito al viaggio”, che ha visto la partecipazione di artisti come Alice, Fiorella Mannoia, Colapesce e Dimartino, Eugenio Finardi e Jovanotti. «Fascista!» si sente urlare tra le fila del pubblico, che ha continuato a inveire contro la coppia. Sgarbi a quel punto ha sbottato ed è andato via. «E ancora: «Sei inopportuno!». A chi mi fischia dico: siate felici», ha detto Sgarbi prima di abbandonare il palco. Al Bano, invece, è rimasto in scena. «Se sono qui è per colpa sua!», ha esordito cercando di sdrammatizzare. «In America i fischi sono segno di entusiasmo», ha proseguito il pugliese con gli spettatori, «spero di godermi questa serata insieme a voi».

