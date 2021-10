Mondiale Under 21, gli Azzurrini sono campioni del mondo: battuta la Russia 3 a 0 – Il video

Non hanno perso nessuna partita del torneo. E in finale hanno sconfitto la temibile Russia 3 a 0 (25-19, 25-22, 25-20). La nazionale italiana di pallavolo maschile under 21 sale sul tetto del mondo a Cagliari, dove si sono svolti i campionati del mondo di pallavolo Under 21. Gli “azzurrini” di Angiolino Frigoni entrano così nella storia della pallavolo italiana: sono i primi a vincere il mondiale nella categoria Under 21.

