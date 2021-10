Milano, precipita un aereo da turismo: morti gli 8 passeggeri. A bordo anche un bambino – Il video

Grave incidente alla periferia di Milano, dove un aereo da turismo con a bordo otto persone, il pilota, i copilota, cinque adulti e un bambino, è precipitato su un palazzo in via 8 ottobre a San Donato Milanese, nella periferia Sud-Est del capoluogo lombardo. Tutte le persone presenti sul velivolo sono morte nell’impatto. Dalle prime informazioni raccolte il pilota del Piper era un cittadino tedesco e a bordo, tra i passeggeri, c’era anche una cittadina francese. Dopo l’incidente sono subito arrivati sul posto i vigili del fuoco, la polizia e i mezzi di soccorso. L’impatto ha provocato un incendio, con le fiamme che hanno coinvolto l’aereo, alcune auto parcheggiate e la palazzina vuota di due piani. L’Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza-Urgenza della Regione Lombardia, ha riferito all’Ansa che sono in corso le operazioni di identificazione dei corpi. Al contempo, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta e disposto l’invio di un’investigatore sul luogo dell’impatto. Secondo quanto ricostruito sinora dall’Ansv, «il velivolo era decollato da Linate alle 13:04 con destinazione Olbia: l’aereo ha colpito un edificio stabile e si è incendiato». Un utente su Twitter, presente sul posto, ha raccontato la scena spaventosa: «Sto tremando, non avete idea, stavo aspettando il pullman a San Donato per tornare a Roma e si è tipo schiantato un aereo davanti a noi, un botto assurdo, che paura».

