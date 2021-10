Gli influencer travolti da Instagram in down, Fedez prende in giro Chiara Ferragni: «Ecco cosa succede ora a casa nostra»

Anche gli influencer piangono, soprattutto in giorni come questi, quando Facebook, Instagram e Whatsapp non funzionano in tutta Italia e in diversi Paesi nel mondo per ore. Si tratta di uno dei down più lunghi mai registrati nella storia per le tre app di Mark Zuckerberg. A causa dei disservizi, l’azienda di Zuckerberg ha perso sinora 160 milioni di dollari all’ora, mentre in borsa l’azienda sta perdendo il 5,43 per cento. E cosa succede a chi, grazie anche a queste piattaforme, ha creato il proprio impero e utilizzano i social come principale strumento di lavoro quotidiano? Basti pensare alle perdite di visualizzazioni e d’interazioni sui canali dei principali influencer italiani e internazionali, tra cui Chiara Ferragni. Contenuti sponsorizzati saltati, nessuna interazione, stories bloccate, engagement inesistente. Insomma, niente pubblicità. Ma i Ferragnez, la “royal couple” italiana dei social, Fedez e Chiara Ferragni, tentano di ironizzare sul disservizio, pubblicando su Twitter le loro foto in lacrime (durante il matrimonio, e durante lo scherzo delle Iene) con la didascalia: «Intanto in casa Ferragnez…».

