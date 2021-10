Open entra in Google News Showcase: le nostre notizie sulla piattaforma curata dalle testate giornalistiche

Open ha siglato una partnership con Google per entrare in News Showcase, il programma di licenze per il mondo delle news che offre una nuova esperienza su Google con contenuti giornalistici affidabili e approfonditi, curati dagli editori partner. Attraverso News Showcase, chi legge le notizie di Open su Google News potrà trovare maggiori informazioni su una storia, come approfondimenti, timeline ed eventi chiave che rimandano agli articoli sul sito web di Open. Open entra così a far parte delle oltre 800 pubblicazioni in News Showcase a livello globale. La redazione curerà quotidianamente una selezione di storie e notizie che compariranno in News Showcase in un formato rapido e intuitivo. Questo accordo rafforza la missione di Open nel mondo del giornalismo: promuovere un’informazione gratuita, veloce e innovativa. Dopo la partnership con Facebook contro la disinformazione sul web – che fa di Open una delle 80 testate globali che operano come fact-checker ufficiale di Menlo Park –, l’accordo con Google porta le notizie a gli approfondimenti targati Open dove i nuovi lettori cercano informazioni.

Nella foto: elaborazione grafica di Vincenzo Monaco