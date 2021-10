Usa, Biden presenta il piano per spesa sociale e clima: «Tra i più grandi investimenti della storia, creerà milioni di posti di lavoro»

Un nuovo piano di investimenti che vada oltre la destra e la sinistra politica e che entri nella storia degli Stati Uniti. A dirlo è il presidente Usa Joe Biden consegnando al Congresso il nuovo piano di investimenti per la spesa sociale e la lotta ai cambiamenti climatici. «La mia presidenza sarà decisa da quello che accade la prossima settimana, così come il destino della maggioranza alla Camera e al Senato», ha continuato il presidente Usa davanti al Congresso, poco prima della sua partenza per Roma in occasione del G20 atteso nel fine settimana. «Il nostro piano comprende storici investimenti, creerà milioni di posti di lavoro e ridurrà il deficit», ha aggiunto Biden, «e non possiamo permettere che il mondo ci passi avanti». Il progetto presentato è stato definito dallo stesso Biden come «uno dei più grandi investimenti della storia americana».

Il piano

Quello che Biden ha presentato al Congresso è un piano di investimenti per il clima pari a 555 miliardi di dollari. Una cifra a cui si potrà attingere dal grosso tesoro dell’accordo quadro Build Back Better da circa 1.750 miliardi di dollari. «L’obiettivo», ha ricordato poi il rappresentate della Casa Bianca, «è quello di tagliare l’emissione dei gas serra entro il 2030 di oltre un gigatone, o miliardo di tonnellate metriche: almeno 10 volte più grande di qualsiasi legge che il Congresso abbia mai passato».

Leggi anche: