Europei di nuoto, altro oro per gli Azzurri: Alberto Razzetti primo nei 200 farfalla e record italiano

Il 2021 ancora non è finito e gli Azzurri continuano la loro corsa tra i successi in campo sportivo. Questa volta è medaglia d’oro per Alberto Razzetti nella gara dei 200 farfalla agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Kazan, in Russia. L’italiano, che poco prima aveva conquistato il bronzo nei 200 misti, ha anche stabilito il nuovo primato italiano con 1’50”24. A conquistare il secondo posto è stato l’ungherese Milak, terzo invece il russo Pavlov. Bronzo nei 200 rana femminili per Francesca Fangio che è salita sul terzo gradino del podio, conquistando la sua prima medaglia internazionale. L’oro è andato alla russa Chikunova, l’argento alla connazionale Temnikova. Quinto posto per Martina Carraro, che aveva preso il bronzo a Glasgow 2019.

Leggi anche: