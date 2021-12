Nuoto, impresa di Miressi ai Mondiali in vasca corta: oro nei 100 stile libero con record italiano

Impresa di Alessandro Miressi ai Mondiali di nuoto in vasca corta. L’azzurro ha vinto i 100 stile libero. Ad Abu Dhabi, nell’ultima giornata della rassegna iridata, Miressi ha chiuso la sua gara in 45”57, nuovo record italiano. L’atleta azzurro ha preceduto lo statunitense Ryan Held (45”63), argento, e il canadese Liendo Edwards (45”82). Si tratta del quarto oro e la 14esima medaglia per l’Italia a questi mondiali. Altra medaglia di prestigio da Nicolò Martinenghi, argento nei 50 metri rana in 25″55. Nulla da fare invece per Gregorio Paltrinieri, che nella finale dei 1500 stile libero ha chiuso al quarto posto (14’21″00). L’oro è andato al tedesco Florian Wellbrock con il tempo di 14’06″88, che è anche il nuovo record del mondo strappato proprio a Paltrinieri.

