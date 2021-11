Weekend di violenza nelle discoteche italiane: un pestaggio e due giovani accoltellati

Gli episodi si sono verificati in provincia di Massa Carrara, a Bisceglie e nel Bresciano. Un 32enne è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato pestato dopo un incidente in auto

Doveva essere un sabato sera di divertimento e svago in discoteca. Ma la scorsa notte, in diverse città italiane, si son registrati ben tre episodi di violenza nei luoghi della movida notturna. In provincia di Massa Carrara, intorno alle 4 del mattino, all’esterno del disco-pub Paprika di Aulla, un 26enne è stato ferito con un’arma da taglio a un fianco durante una rissa. Il giovane è stato successivamente trasportato all’ospedale di Massa, ma le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. Sull’episodio indagano i carabinieri di Pontremoli. «Stiamo cercando di raccogliere tutti gli elementi utili per risalire a cosa è successo esattamente e ai responsabili – spiega il tenente Carlo Stopponi -. Le attività investigative sono in corso e nei prossimi giorni sicuramente ci saranno novità: abbiamo raccolto numerose testimonianze anche perché fuori dal locale c’era tantissima gente».

A Bisceglie, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, un 26enne è stato colpito da diverse coltellate nella zona addominale e inguinale a seguito di una rissa avvenuta all’interno della discoteca Df, l’ex Divinae Follie. Il giovane è stato ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Anche in questo caso indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani. Gli agenti, per ricostruire l’accaduto stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e acquisendo i video delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne al locale.

Terzo episodio di violenza nel Bresciano, dove un 32enne bergamasco è ricoverato in terapia intensiva dopo un pestaggio avvenuto a seguito di un frontale dopo l’uscita dalla discoteca Number One di Cortefranca. Nell’incidente sono rimasti feriti diversi giovani tra i 17 e i 25 anni. Secondo quanto sinora ricostruito dagli agenti della Stradale di Iseo dopo l’impatto tra le due auto si sarebbe innescata una rissa tra una decina di giovani. Gli investigatori indagano sui motivi dell’aggressione e sono in corso le ricerche dell’aggressore che, dopo il pestaggio, si è dato alla fuga.

Leggi anche: