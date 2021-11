Omicidio a Rimini, accoltellato un uomo alla stazione: l’aggressore è fuggito con la bici della vittima

Un uomo è stato ucciso con una coltellata alla gola alla stazione di Rimini. L’omicidio è avvenuto intorno alle 19.40 alla fermata dei bus, riporta NewsRimini. L’uomo è stato trovato senza vita sotto una delle pensiline. La vittima era un uomo di nazionalità filippina. Secondo quanto si sta ricostruendo in questi minuti, diverse persone passavano ma non avrebbero dato subito l’allarme. Quel che si sa per ora è che l’aggressore è fuggito con l’arma e portando con sé la bicicletta della vittima. Secondo quanto riporta Repubblica, poco prima dell’aggressione ci sarebbe stata una lite per futili motivi. Sul posto sono accorse la polizia ferroviaria, la polizia di Stato e la scientifica.

