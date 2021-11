Un uomo di 53 anni è morto a Modica, in provincia di Ragusa, travolto da una tromba d’aria che lo ha colpito non appena era uscito di casa. Si contano ancora i danni per il passaggio del vortice che ha coinvolto anche la zona del mercato ortofrutticolo di Comiso, dove è stata anche chiusa la strada provinciale 7 che collega il paese a Chiaramonte Gulfi. Sulla strada sono piovuti pezzi dei tetti distrutti di diverse botteghe, scoperchiate dal vento.

Video: TWITTER | @gplomontineri

Leggi anche: