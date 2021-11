Omicidio a Reggio Emilia, c’è un fermo per la donna trovata sgozzata nel parco di via Patti

I carabinieri hanno fermato un uomo per l’omicidio di Reggio Emilia, dove il corpo di una giovane donna senza vita è stato trovato oggi 20 novembre in un giardino pubblico di via Patti. È stata ritrovata grazie a un passante che si è accorto del corpo e quindi ha immediatamente chiamato i soccorsi. Si tratta di una 34enne che viveva in via Melato e di nazionalità peruviana. Sono state avviate indagini per ricostruire le sue ultime ore. La Procura ha deciso di procedere per omicidio: sul corpo della donna è stata rinvenuta una ferita. L’ipotesi è che la donna sia morta tra ieri sera e la notte. Il corpo è stato segnalato verso le 10, a ridosso di una recinzione che delimita il confine tra il parco e un condominio. L’area è una zona residenziale, vicino all’ex polveriera e ad una piscina. L’uomo è stato portato in caserma. Reggionline scrive che sul corpo sono state trovate ferite compatibile con un’arma da taglio.

