Eric Zemmour si candida alla presidenza della Repubblica: «È il momento di salvare la Francia» – Il video

Eric Zemmour si candida a presidente della Francia. Il polemista di estrema destra ha annunciato che correrà per l’Eliseo in una diretta sul suo canale YouTube in cui si mostravano immagini di folle multirazziali, di incidenti durante manifestazioni, di aggressioni davanti a scuole. Poi sfilavano i volti di Charles de Gaulle, Giovanna d’Arco, Luigi XIV, Georges Brassens, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Brigitte Bardot. «Perché i nostri figli non conoscano la barbarie, le nostre figlie non siano velate, perché i francesi si sentano di nuovo a casa loro, ho deciso di candidarmi alla presidenza della Repubblica», ha annunciato solennemente Zemmour. Che ha poi evocato la Francia di Giovanna d’Arco e di Napoleone, «quella che non riconosciamo più: per questo ho deciso come voi di prendere in mano il nostro destino».

Per Zemmour «non è più il momento di riformare la Francia ma di salvarla. Credevo che un politico si sarebbe impadronito della fiamma che gli avrei trasmesso. Mi dicevo, ‘ad ognuno il suo mestiere’, ma mi sono ricreduto, era un’illusione. Come voi, non ho più fiducia ed ho deciso di prendere in mano il nostro destino. Ho capito che nessun politico avrà il coraggio di salvare il paese dal tragico destino che lo aspetta». Il candidato ha accusato «tutti i governi di destra e di sinistra» di non aver fatto nulla: «Voi non avete traslocato, eppure avete la sensazione di non essere più a casa vostra, siete esiliati pur dall’interno. A lungo avete creduto di essere i soli a vederlo, a sentirlo, a pensarlo…a lungo non avete osato dire quello che vedevate e non avete osato vedere quello che vedevate. Non riconoscete più il vostro paese, quel paese che cercate ovunque e che sta scomparendo. Non avete lasciato il vostro paese ma è come se il vostro paese vi avesse lasciato».

Foto copertina da: Internazionale

