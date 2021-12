L’altra Bibbiano: l’indagine per maltrattamenti su due bambini a Torino

Una storia con «preoccupanti analogie» con Bibbiano. Lo scrive la procura di Torino a proposito di un’indagine su presunti maltrattamenti nei confronti di una coppia di bambini, fratello e sorella, andati avanti per otto anni dal 2013 al 2021. I carabinieri hanno notificato due divieti di avvicinamento nei confronti di una coppia di ex affidatarie di minori. L’episodio è emerso nell’ambito di un’inchiesta più ampia, nata da un stralcio di una indagine sulle modalità di affido e di custodia e mantenimento dei minori, per accertare se ci fossero analogie coi fatti di Bibbiano. Le indagini puntano a verificare eventuali responsabilità delle istituzioni coinvolte nelle dinamiche degli affidi. Secondo il comunicato della procura sono in corso «ulteriori accertamenti finalizzati a verificare eventuali responsabilità degli assetti istituzionali coinvolti nelle dinamiche e procedure dell’affido medesimo» con verifiche su «dirigenti, funzionari ed assistenti dei servizi territoriali a vario titolo coinvolti». Nel corso delle operazioni sono stati perquisiti uffici della psicoterapeuta coinvolta nelle dinamiche di collocamento eterofamiliare dei minori oggetto di accertamento.

