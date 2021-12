Il Cdr di Open esprime solidarietà al collega David Puente per le nuove minacce ricevute

Nuovi insulti e minacce di morte via social

Il Cdr di Open torna a ribadire la propria solidarietà al collega David Puente per un nuovo attacco brutale e minacce violenti ricevute oggi, 8, dicembre, attraverso Instagram. Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo: non esistono zone franche in cui la legge viene sospesa. Intimidire e minacciare chi fa informazione rappresenta un attacco inammissibile alla libertà di stampa e alla democrazia. Il Cdr