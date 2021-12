La neve a Milano: i primi fiocchi sulla città – Il video

I primi fiocchi sono arrivati alle 9,30 quando la neve era ancora mescolata a pioggia e non ha attecchito. È prevista una nevicata abbondante: sono attesi cinque centimetri di neve. Le previsioni dicono che nevicherà fino alle 21

Arriva la neve a Milano. I primi fiocchi sono arrivati alle 9,30 quando la neve era ancora mescolata a pioggia e non ha attecchito. È prevista una nevicata abbondante: sono attesi cinque centimetri di neve. Le previsioni dicono che nevicherà fino alle 21.

Il comune di Milano ha attivato il Centro operativo delle emergenze a partire dalle 6 di stamane e sono stati programmati gli interventi di spargimento del sale, sia meccanizzato sia manuale, sulle strade e nei punti critici per la mobilità anche pedonale come le fermate Atm di superficie e della metropolitana, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti. Nevica invece in modo più copioso nella zona Nord della Lombardia.

