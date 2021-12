Omicidio Tarquinia, arriva la confessione di Claudio Cesaris: «Sono stato io a sparare»

Secondo le prime notizie emerse, l’uomo avrebbe spiegato che il delitto non era premeditato

Il Gip del tribunale di Civitavecchia ha convalidato il fermo di Claudio Cesaris, l’uomo di 68 anni accusato dell’omicidio di Dario Angeletti. Biologo dell’Università della Tuscia, Angeletti è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di martedì 7 dicembre. Il corpo era posizionato dentro una Volvo V40 di proprietà della vittima. L’auto era parcheggiata nelle Saline di Tarquinia. L’avvocato di Cesaris ha parlato con il quotidiano La Repubblica: «Ritengo che allo stato attuale non ci siano le esigenze cautelari della custodia in carcere, ma la risonanza mediatica del caso ha avuto il suo peso». Dalle prime ricostruzioni sembra che Cesaris abbia ammesso di aver sparato ma non di aver progettato il delitto.

