Tornado in Kentucky, le operaie sotto le macerie cantano “Happy Birthday” a una collega – Il video

Kyanna Parsons-Perez è un’impiegata della fabbrica di candele di Mayfield. (Kentucky). Nel buio più assoluto rassicura i suoi colleghi dopo che l’edificio in cui stavano lavorando è crollato travolto dal violentissimo tornado abbattutosi sugli Stati Uniti. «Staremo bene», dice ai colleghi disperati. Il video diffuso su Facebook è stato pubblicato poco dopo il crollo del tetto. Di lì a poche ore Kyanna avrebbe compiuto il suo 40esimo compleanno. «Il mio compleanno è tra un paio d’ore. Dovete cantarmi Happy Birthday», la si sente dire tra le lacrime. Così, in uno scenario surreale, le colleghe iniziano a cantare la melodia. Kyanna Parsons-Perez verrà estratta viva dalle macerie poche ore dopo insieme a una quarantina di colleghi. Nella fabbrica di Mayfield in quel momento erano a lavoro più di 100 dipendenti, la maggior parte di loro ancora dispersi.

Leggi anche: