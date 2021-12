L’annuncio di Chris Martin: «L’ultimo album dei Coldplay uscirà nel 2025»

Non si scioglieranno, ma smetteranno di entrare in studio per registrare e pubblicare nuovi album. I Coldplay sembrano aver deciso di chiudere il cerchio nel 2025, a 25 anni di distanza dall’incredibile esordio con Parachutes. A rivelarlo è stato il frontman della band, Chris Martin, in un’intervista con Jo Whiley su Bbc Radio 2 e che andrà integralmente in onda oggi, 23 dicembre. Martin ha confermato quanto già annunciato dopo la pubblicazione del loro ultimo album, Music of the spheres: «Il nostro ultimo disco uscirà nel 2025 e penso che dopo faremo solo tour. Forse faremo qualche collaborazione, ma la discografia dei Coldplay finirà lì». Chris Martin non è però nuovo a questo tipo di dichiarazioni. Già nel 2014, prima della della pubblicazione del settimo album della band, A Head Full of Dreams, il cantautore britannico dichiarò ai microfoni di Zane Lowe su Radio Bbc 1 che si sarebbe trattato dell’ultimo album della band. Così non fu, e nel 2019 i Coldplay pubblicarono Everyday Life e, lo scorso aprile, hanno rilasciato Music of the Spheres. Sarà davvero la fine questa volta? Solo il tempo potrà dirlo.

Foto in copertina d’archivio: EPA/MARTA PEREZ

