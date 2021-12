TikTok è il sito più popolare del 2021: sorpassa addirittura Google

Un vero e proprio successo per il social network cinese: primo in classica a febbraio e poi, senza interruzioni, da agosto 2021

E chi l’avrebbe mai detto. TikTok nel 2021 è stato il sito più visitato al mondo su internet. È riuscito a battere persino Google. Secondo Cloudflare (società americana che si occupa di servizi di sicurezza internet, ndr), l’applicazione che consente la condivisione di video e che viene utilizzata soprattutto dai giovanissimi, è stata la prima in classifica a febbraio e poi è rimasta in prima posizione a partire dal mese di agosto 2021. Un successone, quello di TikTok, social network cinese, in cui gli utenti possono creare delle brevi clip, spesso musicali, di durata variabile e che possono essere anche modificate, aggiungendo ad esempio filtri o suoni. Lo scorso anno TikTok si era classificato settimo, quest’anno primo: in realtà Cloudflare ha fatto sapere che, nello stilare la classifica del 2020, erano stati considerati solo gli ultimi quattro mesi dell’anno visto che il traffico web era stato monitorato a partire dal mese di settembre 2020. Nel 2021, invece, se TikTok si piazza in prima posizione, Google – con i suoi innumerevoli servizi per gli utenti web, dalle mappe alla traduzione – occupa il secondo posto, seguito poi da Facebook (al terzo). Nella lista dei siti più visitati ci sono anche Microsoft (quarta posizione), Apple (quinta), Amazon (sesta), Netflix (settima), YouTube (ottava), Twitter (nona) e Whatsapp (decima). Dalla top ten, esce, invece Instagram.

Foto in copertina di repertorio: ANSA/HAYOUNG JEON

Leggi anche: